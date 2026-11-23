(Zonebourse.com) - Soitec grappille 0,5% à 96,8 EUR, malgré une note défavorable de Jefferies, qui réaffirme son opinion "sous-performance" sur le titre du fournisseur de matériaux semi-conducteurs, avec un objectif de cours abaissé de 98 à 82 EUR, le broker anticipant la poursuite d'une contraction cyclique des multiples de valorisation du titre.
Selon la banque d'affaires américaine, la forte croissance de l'activité Photonics-SOI de Soitec attendue pour les exercices 2027 et 2028 est déjà largement intégrée dans les anticipations du marché et dans la valorisation du titre.
"Toutefois, un déploiement des centres de données plus lent que prévu, en raison de contraintes d'approvisionnement en électricité, de difficultés de financement et de tensions géopolitiques, pourrait peser sur la demande", prévient-elle.
Jefferies estime également que le recours à des technologies alternatives, telles que les lasers à émission par la surface à cavité verticale (VCSEL), pour les solutions d'optique proche du processeur (NPO) et d'optique co-intégrée (CPO), pourrait réduire les besoins en modulation photonique sur silicium (SiPho).
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