Soitec grimpe après avoir dévoilé des objectifs annuels supérieurs aux attentes, salués par JPMorgan. Babcock International progresse grâce à une demande toujours soutenue dans le secteur de la défense, malgré un bénéfice attribuable en recul. JD Sports est sanctionné après une nouvelle révision à la baisse de ses prévisions de bénéfice annuel, tandis que Novartis recule dans un contexte peu favorable à l'entreprise en cette fin d'année.

Actions en hausse

Soitec ( 16,2%) : le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs bondit après des objectifs annuels supérieurs aux attentes, avec une croissance d'environ 40% visée pour l'exercice 2026-2027 grâce à la demande de l'IA. JPMorgan, à surpondérer, relève son objectif de 190 à 195 EUR.

Babcock International ( 7,4%) : l'industriel britannique de la défense et de l'aéronautique salue la progression de son chiffre d'affaires semestriel, à 2,7 MdsGBP contre 2,54 MdsGBP un an plus tôt. Le bénéfice attribuable recule pourtant à 159,8 MGBP, mais la demande reste soutenue dans la défense.

Belimo ( 5,2%) : la holding suisse spécialisé dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation profite du relèvement de recommandation d'Oddo BHF qui passe de neutre à surperformance sur le dossier avec un objectif de cours de 910 CHF.

STMicroelectronics ( 5,1%) : le fabricant de puce franco-italien vise à doubler le chiffre d'affaires de STM32, porté par la croissance des centres de données. Sa part de marché dans les microcontrôleurs généralistes est portée à 25-30% d'ici 2028, contre 23% actuellement. Le marché achète la nouvelle de la veille.

Aperam ( 3,8%) : l'aciériste luxembourgeois dévoile sa feuille de route lors de sa journée investisseurs. Il a confirmé viser un Ebitda de 700 à 800 MEUR en 2028 et présenté sa mutation vers un producteur diversifié de matériaux à haute valeur ajoutée, articulé autour de quatre segments.

Cenergy ( 3,4%) : le câblier belge est récompensé par un point d'activité du troisième trimestre qui s'accompagne d'un relèvement de ses objectifs annuels. Un carnet de commandes record et une percée commerciale majeure dans la haute tension soutiennent cette révision.

Actions en baisse

Alstom (-3,9%) : le constructeur ferroviaire français pâtit d'une baisse d'objectif de Goldman Sachs. Le courtier reste à la vente sur le dossier et ramène sa cible de 9 à 8,50 EUR.

JD sport (-2,3%) : le distributeur britannique d'articles de sport est sanctionné par un nouveau resserrement de ses prévisions de bénéfice annuel, désormais entre 700 et 750 MGBP contre 700 à 800 MGBP anticipées. Les ventes comparables du troisième trimestre ont reculé de 2,6%, malgré une amélioration en Amérique du Nord.

Novartis (-2,3%) : le laboratoire suisse recule après avoir ramené à 5% par an son objectif de croissance du chiffre d'affaires jusqu'en 2031, contre 5% à 6% jusqu'en 2030 auparavant. Cette révision, à la veille de sa journée investisseurs, fait suite aux revers cliniques de septembre.

Hafnia Limited (-1,5%) : la compagnie de navire-citernes norvégienne est sanctionné parles abaissements d'objectif de cours de plusieurs bureaux d'analystes dont DNB Carnegie qui réitère sa recommandation à conserver et abaisse de 103 à 95 NOK. Le marché réagit à la révision des objectifs de cours dans un contexte d'incertitudes autour de la politique de dividendes et la stratégie de croissance du groupe malgré des résultats au-dessus des attentes publiés hier.

Grainger (-0,9%) : le bailleur résidentiel britannique est sanctionné par la publication d'une perte attribuable de 36,6 MGBP pour l'exercice 2026, contre un bénéfice de 202,6 MGBP un an plus tôt. Son chiffre d'affaires recule légèrement, à 261 MGBP.