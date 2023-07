Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: repasse en force 150E, retracement des 155,5E en vue information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Soitec repasse en force les 150E et n'est plus qu'à 0,5% d'un retracement du zénith annuel des 155,5E du 19 avril dernier... et 29 décembre 2022.

L'objectif suivant se dessine vers 164E et remonte au 1er décembre ou à début août 2022.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +2.38%