Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : remboursement anticipé des OCEANE 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Soitec fait part de sa décision de rembourser de manière anticipée, le 18 octobre prochain, la totalité des OCEANE arrivant à échéance le 28 juin 2023 en circulation, à un prix par OCEANE égal au pair (soit 104,47 euros). Les porteurs d'OCEANE ont la faculté d'exercer leur droit à la conversion et/ou à l'échange pour recevoir des actions Soitec nouvelles et/ou existantes à raison d'une action par OCEANE jusqu'au 7 octobre inclus. Dans l'hypothèse où tous les porteurs d'OCEANE choisiraient d'exercer droit à l'attribution d'actions, le nombre maximal d'actions Soitec nouvellement créées s'élèverait à 1.319.318, représentant 3,90% du capital social du fournisseur de matériaux semiconducteurs.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +0.66%