Soitec relève ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Grâce à un niveau d'activité supérieur et à une bonne performance opérationnelle, Soitec réhausse également son objectif de marge d'Ebitda de l'Electronique pour l'exercice 2021-2022 à environ 34% contre un objectif précédent autour de 32%.

" Par rapport au 1er trimestre 2021-2022, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre progresse de 5,2% à taux de change constants, ce qui constitue le cinquième trimestre consécutif enregistrant une croissance organique séquentielle positive d'un trimestre sur l'autre depuis le 1er trimestre 2020-2021 ", a souligné le spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.