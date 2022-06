Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : refranchit en force les 150E information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 12:06









(CercleFinance.com) - Soitec refranchit en force les 150E et se hisse vers 152,5E, renouant avec son ex-support du 11 avril au 14 juin.

La cassure de ce support a été franche et massive le 16 juin (-7,5% puis test d'un plancher à 142,3E le 17 juin)... et pourtant, on semble assister à un 'bear trap', c'est à dire un bel exemple de 'fausse cassure/réintégration' d'un canal antérieur (en l'occurrence, de consolidation latéral) délimité par 176E en guise de résistance sommitale.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +3.86%