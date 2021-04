Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : reçoit le Trophée C&B pour l'actionnariat salarié Cercle Finance • 27/04/2021 à 18:03









(CercleFinance.com) - Soitec annonce avoir reçuleTrophéeC&B de l'ORAS pour ses programmes d'actionnariat salarié, un prix qui a vocation à récompenser une entreprise et une équipe, au travers d'un projet réussi en matière de rémunération ou d'avantages sociaux,retenu pour sa pertinence, son exemplaritéetson innovation. 'L'actionnariat salarié fait partie de l'ADN de Soitec.Nous avons proposé ces dernières années une grande variété de dispositifs qui ont tous rencontré un vif succès auprès descollaborateurs, renforçantleurintérêt et leur mobilisationface auxenjeuxde croissance, de rentabilité et de performance boursièrerelative', explique PascalLobry,le DRH de Soitec. Enthéorie, lescollaborateursdu groupe pourraient détenir près de 4% du capital social en 2023, sousréservede remplir lesconditionsde présence et deperformanceprévus, assure Soitec.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +0.52%