Soitec : rechute vers 103E, les 102,3E comme ultime soutien information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Soitec amorce une rechute vers 103E et s'apprête à re-tester le plancher des 102,3E des 24 et 28 juin, puis des 14 et 21 août, ce qui signifie que ce support crucial ne doit à aucun prix être enfoncé, au risque de rechuter sur 87E, le 'plus bas' annuel du 22 avril.





Valeurs associées SOITEC 103,70 EUR Euronext Paris -3,98%