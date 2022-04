Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : rebondit de +7% vers 165E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 10:55









(CercleFinance.com) - Soitec rebondit de +7% vers 165E, ouvrant au passage un gros 'gap' au-dessus de 156,25E: le titre serait sur le point de s'extraire de sa tendance baissière mais cela nécessite de clôturer effectivement au-dessus de l'oblique descendante qui gravite vers 164E.

Le prochain objectif serait le retracement de l'ex-résistance des 175E du 29/03





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +6.18%