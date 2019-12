Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : rebondit de +5% vers 96E Cercle Finance • 04/12/2019 à 16:02









(CercleFinance.com) - Soitec rebondit de +5% vers 96E après une chute de -20% en 5 séances. Le titre rebondit sur 89E, juste avant le test du support des 87E (plancher du 2 octobre dernier). La prochaine résistance se situe vers 98,85/99E, ex-zénith du 6 au 13 septembre.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +5.83%