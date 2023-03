Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : pullback sous les 150E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Soitec amorce un pullback sous les 150E mais rien d'alarmant puisque des supports se profilent à 143E (du 5 janvier) puis 139E (du 22 et 24 février).

On ne peut exclure le prochain test du support oblique moyen terme qui gravite vers 133,5E.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -3.73%