Soitec : publie son nouveau rapport de développement durable

(CercleFinance.com) - Soitec annonce aujourd'hui la publication de son nouveau rapport de développement durable.Celui-ciprésente les réalisations de Soitecpour l'année 2020-2021et ses engagements RSEtels que définis par safeuille de route à horizon 2026. A traversses engagements, Soiteccontribue à12 des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Les engagements de Soitec reposent sur trois piliers, à savoir, conduire la transition vers une économie durable parsoninnovation etsesopérations, promouvoiruneculture d'entreprisepropice à desrelationsinclusiveset inspirantes et agir pour devenir un modèle dans une société meilleure. ' Nous sommes déterminés à faire du développement durable l'un des piliers sur lesquels repose notre vision stratégique à moyen terme', expliquePaul Boudre, directeur général de Soitec.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +0.09%