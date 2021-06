Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : progresse de près de 3% grâce à une analyse positive Cercle Finance • 10/06/2021 à 16:56









(CercleFinance.com) - Soitec gagne près de 3% à Paris, soutenu par une analyse d'Oddo qui maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé, à 220 euros. Le bureau d'analyses estime que les résultats publiés hier soir par le spécialiste des semi-conducteurs ressortent ' sans surprise majeure '. Oddo juge que ' le groupe aura bien géré la crise Covid avec des performances stables sur l'exercice au niveau opérationnel '. Soitec a annoncé un net relèvement de son objectif de croissance organique pour 2022, celle-ci étant désormais attendue à +40% (contre >35% auparavant). Soitec devrait en effet bénéficier du déploiement soutenu de la 5G, de l'augmentation de taux d'utilisation des usines ou encore de meilleures conditions d'achat des matières premières, note l'analyste. Enfin, Oddo souligne 'l'envolée surprise des dépenses d'investissement' avec une Capex de 240 ME (contre 137 ME en 2021), alors que le broker tablait sur 145 ME. 'Cette publication d'hier soir pourrait être de nature à faire rehausser nos prévisions de CA et d'EBITDA mais pas forcément de BPA compte tenu de l'alourdissement des charges d'amortissements (forte augmentation annoncée des Capex)', conclut le broker.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +2.86%