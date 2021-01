Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : programme de créations d'emplois Cercle Finance • 05/01/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - Poursuivant sa trajectoire de croissance, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants Soitec fait part du lancement d'un programme de création d'emplois à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise appelé ELEVATE. Dans un premier temps, il vise le recrutement de 100 nouveaux hauts potentiels au sein de son siège et de ses installations de production à Bernin, près de Grenoble, aussi bien dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie que dans ceux de l'exploitation et de la gestion. Soitec compte réaliser les nouveaux recrutements en France d'ici fin mars 2021, date qui correspond à la fin de son exercice fiscal. Une deuxième phase d'ELEVATE sera déployée à Singapour où il accroît également sa production et ses opérations.

