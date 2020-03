Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : présentation centrée sur les substrats pour la 5G Cercle Finance • 04/03/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le groupe de matériaux semi-conducteurs Soitec annonce ce jour la mise en ligne sur son site Internet d'une nouvelle présentation centrée sur les substrats innovants dédiés aux marchés et applications de la 5G. 'Soitec va bénéficier d'une expansion attendue du contenu en FD-SOI, Piézoélectrique-sur-Isolant (POI), Nitrure de Gallium (GaN) et de Photonics-SOI au sein des smartphones comme des stations de base', affirme son directeur général Paul Boudre.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +7.27%