Soitec : pourrait bientôt tester les 218,8E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Soitec dessine l'ébauche d'un double-top sous 238,8E et 241,2: le titre revient au contact des 220E et pourrait bientôt tester le support des 218,8E. En cas de rupture, le titre pourrait revenir combler le 'gap' des 200,8E du 21 octobre puis tester le support oblique moyen terme qui gravite vers 192E.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -4.94%