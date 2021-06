Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : possible rebond vers les 191 E Cercle Finance • 14/06/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Soitec devra confirmer le débordement des 181,5 E pour envisager un possible rebond vers les 191 E. Le titre gagne 2,5% à 189 E. Mais il est trop tôt pour écarter le risque de repli vers la résistance oblique des 165 E.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +2.49%