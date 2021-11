Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : plusieurs échecs sous 237E, amorce de consolidation information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - Soitec qui vient d'enchainer plusieurs échecs sous 236/237E (du 1er au 9 novembre) amorce une consolidation en direction au minimum des 211,5E, l'ex-zénith du 15/09, voir du 'gap' des 200,8E du 21/10.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -3.98%