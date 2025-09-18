Soitec, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 18 septembre 2025

(AOF) - Soitec (+ 7,50 %, à 35,25 euros)

Le titre Soitec se distingue dans le haut du palmarès et se dirige vers une quatrième séance consécutive de hausse. Au cours des trois précédentes, le concepteur et producteur de matériaux semi-conducteurs a déjà repris 5,54 %. Le secteur est bien orienté à Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium) ;

- Chiffre d’affaires de 891 M€ réalisé à 92 % à l’international (65 % Asie, 20 % Europe et 15 % Etats-Unis) et réparti entre les communications mobiles pour 62% avec le RF-SOI, les objets intelligents, dont les data centers, pour 21 % avec Photonics-SOI et Imager-SOI, puis l’industrie et l’automobile pour 17 % avec POWER-SOI, FD-SOI et SMARTSIC™ ;

- Déstockages RF-SOI dans les Communications (CA = -12% à 546 M€) et par la baisse des volumes Power-SOI dans l’Automobile (CA = -22% à 129 M€), non compensés par la dynamique Photonics-SOI dans l’IA (CA = +11% à 216 M€).

- Ambition :

- fondée sur 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises dans la production de substrats complexes -épitaxie et matériaux composés- au service de 3 marchés de masse -smartphones, automobile puis infrastructures pour cloud, télécom & internet des objets,

- visant le renforcement du leadership dans les produits SOI -FD-SOI, Power-SOI, Photonics-SOI-, la montée en puissance des produits et substrats POI, SmartSiC™ et RF- GAN et, à long terme, le déploiement de futurs matériaux -POWER GAN, SMART GAN, InP ;

- Capital ouvert avec 3 actionnaires de référence -BPI (11,46 %), le chinois NSIG Sunrise (5,84 %) et CEA Investissement (7,2 %)- puis Baillie Gyfford (11,26 %), Frédéric Lissalde présidant le conseil de 14 administrateurs et Pierre Barnabé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

-expansion vers de nouveaux produits, notamment le POI et le SmartSiC™ délivrables depuis 2024 et la technologie Photonics-SOI nécessaire aux produits CPO de Nvidia ,

- association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs,

- fortes avancées de la division objets intelligents rebaptisée « Edge&Cloud AI »,

-innovation servie par une R&D à 14 % des revenus (22ème déposeur de brevets en France avec + 4 150 brevets) et articulée entre incrémentation pour 80 % et rupture pour 20 % ;

- Stratégie environnementale 2030 de réduction de 37 % des émissions de CO2 vs 2023 via la prise en compte des enjeux dès la conception, la performance énergétique des sites industriels et le recours à une énergie a-carbone et au fret bas-carbone ;

- Pilotage du projet européen Move2THz de semi-conducteurs à base de phosphure d’indium et attente de lancements dans le piézoélectrique, le niture de gallium et le carbure de silicium ;

- Bilan peu endetté avec des capitaux propres de 1,6 Md€, une dette de 94 M€,, le retour à une génération positive d’autofinancement libre, à 26 M€, et des disponibilités de 688 M€..

Défis

- Parité euro/dollar défavorable ;

- Absence de visibilité aggravée légèrement par les levées douanières en Chine et aux Etats-Unis : déstockages RF-SOI dans les communications et baisse des volumes Power-SOI dans l’automobile

- Risque de remise en cause de l’équilibre logistique entre les 6 lignes de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) ;

- Légère hausse attendue du marché des smartphones (61 % du marché final de Soitec) ;

- Fortes attentes pour 2026 à l’égard de la technologie Photonics-SOI engagée dans les produits CPO de Nvidia ;

- Après un bénéfice net divisé par 2, absence d’objectifs 2025-26 chiffrés, hors la réduction à 150 M€ des investissements industriels ;

- Abandon des perspectives 2030 hors le doublement des revenus vers 2 Md€ ;

- Absence historique de dividendes.