Soitec, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du jeudi 13 novembre 2025

(AOF) - Soitec (-3,94%, à 38,02 euros)

Longtemps autour de son point d'équilibre, le titre Soitec a fini par s'enfoncer en territoire négatif en fin de séance dans le sillage de la forte baisse du Nasdaq. L'indice américain est pénalisé par le net repli du secteur des semi-conducteurs : l'indice Sox, qui comprend Nvidia, perd près de 4%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium) ;

- Chiffre d’affaires de 891 M€ réalisé à 92 % à l’international (65 % Asie, 20 % Europe et 15 % Etats-Unis) et réparti entre les communications mobiles pour 62% avec le RF-SOI, les objets intelligents, dont les data centers, pour 21 % avec Photonics-SOI, puis l’industrie et l’automobile pour 17 % avec POWER-SOI, FD-SOI et SMARTSIC™ ;

- Ambition de référence mondiale des substrats pour semi-conducteurs :

- fondée sur 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises dans la production de substrats complexes -épitaxie et matériaux composés- au service de 3 marchés de masse -smartphones, automobile puis infrastructures pour cloud, télécom & internet des objets,

- visant le renforcement du leadership dans les produits SOI -FD-SOI, Power-SOI, Photonics-SOI-, la montée en puissance des produits et substrats POI, SmartSiC™ et RF-GAN puis le déploiement des futurs matériaux -POWER GAN, SMART GAN, InP ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs,

- dynamisme des nouveaux produits : RF, FD, POI et Power (100 M€ de revenus chacun) et fortes attentes à l’égard de la technologie Photonics-SOI nécessaire aux CPO de Nvidia,

- fortes avancées de la division objets intelligents rebaptisée « Edge&Cloud AI »,

- face au déstockages RF-SOI dans les communications et au repli des volumes Power-SOI dans l’automobile, allègement de l’activité (arrêt d’Imager-SOI, cession de Dosphin Design) et réduction des coûts via le retour à 150 M€ des investissements industriels en 2025-26,

-innovation articulée entre incrémentation pour 80 % et rupture pour 20 % :

- servie par une R&D à 14 % des revenus (22 ème déposeur français de brevets,

- dopée par les partenariats -PSMC dans la technologie TLT pour puces et CEA-Leti dans la cybersécurité des circuits intégrés ;

- Stratégie environnementale 2030 de réduction de 37 % des émissions de CO2 vs 2023 via la prise en compte des enjeux dès la conception, la performance énergétique des sites industriels et le recours à une énergie a-carbone et au fret bas-carbone ;

- Pilotage du projet européen Move2THz de semi-conducteurs à base de phosphure d’indium et attente de lancements dans le piézoélectrique, le nitrure de gallium et le carbure de silicium ;

- Bilan peu endetté avec des capitaux propres de 1,6 Md€, une dette de 94 M€, le retour à une génération positive d’autofinancement libre, à 26 M€, et des disponibilités de 688 M€

Défis

- Parité euro/dollar défavorable ;

- Après 2 avertissements sur résultats, interrogations des investisseurs sur la persistante des stocks de SOI, y compris SF-SOI ;

- Absence de visibilité aggravée par le renforcement du conflit douanier Chine-Etats-Unis risquant de remettre en cause de l’équilibre logistique entre les lignes de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) ;

- Légère hausse attendue du marché des smartphones (61 % du marché final de Soitec) ;

- Après un bénéfice net divisé par 2 l’an dernier et un repli de 24 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre de l’exercice 2025-26, objectif pour le 2 ème trimestre d’un rebond de 50 % des ventes ;