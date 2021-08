Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : partenariat noué avec l'Université Grenoble Alpes information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Soitec a annoncé mardi qu'il allait s'associer avec l'Université Grenoble Alpes dans le cadre d'un pacte de développement des compétences des métiers de la microélectronique. Le fabricant de matériaux semi-conducteurs indique avoir conclu une convention de partenariat triennale avec l'Institut Universitaire de Technologie 1 de l'université, avec l'objectif de constituer une 'filière d'excellence'. Dans son communiqué, Soitec dit avoir conscience du fait que la situation de pénurie de puces risque de se traduire à brève échéance par une 'pénurie de talents'. Ce partenariat doit porter sur la création de parcours de formation, l'accueil d'alternants, l'accompagnement des étudiants à l'intégration professionnelle et la promotion d'actions de recrutement.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -0.76%