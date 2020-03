Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : objectifs annuels confirmés malgré le coronavirus Cercle Finance • 04/03/2020 à 09:13









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de matériaux semi-conducteurs Soitec indique n'avoir subi à ce jour aucun impact significatif sur ses activités lié à l'épidémie de coronavirus et réitère par conséquent ses prévisions pour l'exercice 2019-20 (clos le 31 mars). En supposant que les conditions normales d'expédition des produits perdurent jusqu'à la fin du mois, il continue donc d'anticiper pour l'exercice en cours une croissance de son chiffre d'affaires autour de 30%, à périmètre et taux de change constants. Soitec confirme également attendre pour 2019-20 une marge d'EBITDA de l'activité électronique autour de 30% sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l'EBITDA à une variation de 10 centimes du taux étant estimée à 23 millions d'euros).

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +5.40%