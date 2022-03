Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: nouvelle unité de fabrication à Bernin information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Soitec annonce la mise en place d'une nouvelle unité de fabrication à son siège social à Bernin, destinée principalement à la fabrication de nouveaux substrats en carbure de silicium 'répondant aux défis majeurs des marchés du véhicule électrique et de l'industrie'.



Avec ces substrats SmartSiC innovants, développés par Soitec au sein du Substrate Innovation Center situé au CEA-Leti à Grenoble, le groupe vise à générer ses premiers revenus au second semestre de l'année civile 2023.



Le fournisseur de matériaux semiconducteurs ajoute que cette extension de ses capacités de production permettra également de soutenir ses activités dans le domaine du silicium sur isolant (SOI) en 300 mm.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +4.25%