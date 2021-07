Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : nomination d'un directeur du programme SiC Cercle Finance • 01/07/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Soitec annonce la nomination à compter de ce jour d'Emmanuel Sabonnadière au poste nouvellement créé de directeur du programme Carbure de Silicium (SiC), placé sous la responsabilité de Bernard Aspar, responsable des global business units du groupe. 'Les composants microélectroniques basés sur des substrats SiC améliorent l'efficacité énergétique des applications automobiles et industrielles actuelles et futures', souligne le groupe de matériaux semi-conducteurs. Avant de rejoindre Soitec, Emmanuel Sabonnadière était directeur du CEA-Leti, un institut de recherche technologique de renommée mondiale appartenant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +0.91%