Soitec: New Street Research démarre le suivi à l'achat information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 12:33

(CercleFinance.com) - New Street Research a initié mercredi le suivi du titre Soitec avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 190 euros.



Dans sa note, le bureau d'études indépendant salue l'héritage technologique du spécialiste français des matériaux pour semi-conducteurs ainsi que sa situation de quasi-monopole sur les segments du silicium sur isolant (SOI) pour les applications de radio-fréquence (RF) et de transistors (FD).



D'après New Street, Soitec peut prétendre à une croissance de plus de 20% par an sous l'impulsion du développement continu du marché de la 5G, du déploiement de l'Internet des objets (IoT) et de l'adoption croissante de son procédé 'SmartCut' dans le domaine du carbure de silicium.



'Le titre s'est significativement replié cette année, même sur une base relative, ce qui nous fait dire qu'il s'agit d'un formidable point d'entrée pour les investisseurs', souligne le cabinet londonien.