Soitec: les prévisions des bureaux d'analyses information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 16:07

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur Soitec de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 145 à 180 euros, soit un potentiel haussier de 20%.



Dans une note de recherche, le bureau d'études américain recommande aux investisseurs de se projeter au-delà des 12 prochains mois au moment de se pencher sur le dossier du fabricant de matériaux pour semi-conducteurs.



'Maintenant que Soitec a apporté davantage d'informations sur le ralentissement de la demande pour les smartphones et la réduction des stocks, nous pensons qu'une épée de Damoclès importante a disparu', écrit-il dans sa note.



'Nous sommes sceptiques concernant la prévision de l'équipe de direction qui prévoit une reprise de l'activité au second semestre 2024 et nous considérons que des révisions à la hausse des objectifs sont peu probables à court terme', poursuit l'analyste.



'Mais nous pensons que le marché est prêt à regarder au-delà de ces facteurs pour commencer à envisager des catalyseurs à horizon 2025 tels que les technologies de carbure de silicium (SmartSiC) et de substrat POI', conclut Jefferies.



Berenberg a annoncé hier avoir ramené son objectif sur Soitec de 205 à 200 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Si le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a récemment revu à la baisse ses perspectives à horizon 2026, la qualité du dossier reste entière dans une optique de long terme, estime l'analyste.



Certes, les prévisions dévoilées pour l'exercice 2023/2024 sont inférieures aux attentes, mais elles s'avèrent malgré tout moins mauvaises que ce pouvait redouter le marché, ajoute-t-il.



Après le ralentissement de la croissance attendue sur l'exercice 2023/2024, la croissance devrait faire son retour par la suite, promet l'intermédiaire, qui estime que la valorisation du titre demeure attractive au vu de la croissance attendue à partir de l'exercice 2024/2025.



Credit Suisse a réaffirmé également son opinion 'surperformance' sur le titre tout en remontant son objectif de cours de 219 à 245 euros, jugeant que la modification des objectifs du groupe de matériaux semiconducteurs réinitialise les attentes et ouvre la voie à une revalorisation.



Reflétant les nouvelles perspectives affichées par Soitec pour ses exercices 2024 et 2026, le broker abaisse ses propres estimations pour ces deux exercices de respectivement 8% et 14% pour les revenus, ainsi que de 9% et 16% pour l'EBITDA.



'Les menaces à court terme sur les perspectives de l'exercice 2024 étant en grande partie supprimées, nous prévoyons que l'attention des investisseurs se déplacera vers le potentiel de croissance à moyen terme', estime-t-il néanmoins.