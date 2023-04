Soitec: les analystes révisent à la baisse leurs prévisions information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 15:05

(CercleFinance.com) - La société a lancé un avertissement sur résultats en fin de semaine dernière, une annonce toutefois assez attendue et plutôt bien accueillie par les analystes en charge du dossier.



Le fournisseur de matériaux semiconducteurs a indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires stable en organique pour son exercice 2023-24, puis d'environ 2,1 milliards de dollars pour 2025-26, contre un objectif de 2,3 milliards communiqué en juin 2022.



Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur la valeur tout en remontant son objectif de cours de 219 à 245 euros, jugeant que la modification des objectifs du groupe de matériaux semiconducteurs réinitialise les attentes et ouvre la voie à une revalorisation.



Reflétant les nouvelles perspectives affichées par Soitec pour ses exercices 2024 et 2026, le broker abaisse ses propres estimations pour ces deux exercices de respectivement 8% et 14% pour les revenus, ainsi que de 9% et 16% pour l'EBITDA.



'Les menaces à court terme sur les perspectives de l'exercice 2024 étant en grande partie supprimées, nous prévoyons que l'attention des investisseurs se déplacera vers le potentiel de croissance à moyen terme', estime-t-il néanmoins.



Stifel réaffirme également sa recommandation 'achat' sur Soitec, tout en abaissant son objectif de cours de 190 à 180 euros, après l'avertissement sur résultat.



Le broker a réduit son BPA estimé pour l'exercice 2024 (clos en mars) de 7% après les perspectives plus faibles que prévu affichées par Soitec, ce qu'il explique 'principalement par la digestion des stocks et une faiblesse continue du marché des smartphones'.



Stifel s'attend à ce que les attentes du consensus pour l'exercice 2024 soient réduites significativement (à savoir de plus de 20%), mais il affirme continuer de voir Soitec comme 'un cas de croissance de long terme'.



Oddo BHF réaffirme aussi son opinion 'surperformance', malgré un objectif de cours abaissé 'de façon peu significative' de 175 à 170 euros, l'analyste ayant révisé à la baisse à court terme ses prévisions.



Si ce profit warning plus important que prévu à court terme oblige le bureau d'études à réduire de 17% sa prévision de BPA pour l'exercice 2024, l'impact négatif sur ses BPA se limite à 3% en 2025 et devient nul en 2026.



'La problématique de résorption des stocks ne remet pas en cause l'histoire fondamentale de forte pénétration des technologies dans l'industrie des semiconducteurs', juge Oddo, qui se dit aussi rassuré par la dynamique promise sur les exercices 2025 et 2026.