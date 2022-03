Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Soitec: le titre s'envole après une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 13:00

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 7% à la Bourse de Paris. Soitec a organisé hier une visite de sites dans la région Grenobloise. Le groupe a notamment présenté la technologie SmartSiC qui fonctionne sur une ligne pilote.



' Dans le plan FY26, ce produit doit générer près de 150 ME de CA, impliquant des Capex pour 220 ME (hors bâtiment). La technologie est présentée comme disruptive dans le secteur ' indique Oddo.



' Les dirigeants sont revenus sur les principaux enjeux de la feuille de route FY26 qui visent à diversifier les relais de croissance au-delà du RF-SOI (qui représente actuellement dans notre modèle plus de la moitié du CA) ' rajoute le bureau d'analyses.



Suite à cette visite, Oddo confirme sa recommandation positive sur la valeur avec une recommandation à Surperformance et un objectif de 240 E.



' Seul le sujet de la gouvernance nous pose vraiment soucis et il faudra du temps pour lever les incertitudes (quid de la stratégie du prochain CEO présent lors de cette journée, quid de l'avenir du comité exécutif actuel...) ' indique le bureau d'études.