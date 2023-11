Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - Soitec cède près de 2% à Paris alors que ce matin, Stifel a indiqué maintenir sa note 'achat' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 200 à 190 euros, en raison de perspectives revues à la baisse chez le spécialiste des semi-conducteurs.



Ainsi, même si l'activité communication mobile est en plein essor (avec un quasi-doublement par rapport au trimestre précédent), Stifel estime que les ventes de Soitec devraient reculer de 7,5% lors de l'exercice 2024/2025, entraînant un recul du BPA de près de 11% sur la même période.



Le bureau d'analyses se montre aussi prudent quant à 2026. Alors que Soitec vise en effet des ventes de 2,1 Mds$ à l'horizon 2026, Stifel cible plus modestement 1,8 Md$ (contre 1,9 Md$ dans sa précédente estimation).



Stifel met néanmoins en avant des arguments de croissance à long terme pour Soitec, avec notamment des coups de pouce potentiels du coté du développement de la 5G et des véhicules électriques.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -3.19%