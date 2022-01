Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: le titre grimpe à la faveur d'une initiation information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 14:23









(CercleFinance.com) - L'action Soitec progresse jeudi à la Bourse de Paris, après la publication d'une note de Credit Suisse, qui initie sa recommandation à 'surperformance' avec un objectif de cours de 304 euros.



A 14h15, le titre grimpe de plus de 0,6% dans un marché boursier parisien en repli d'environ 0,5%.



Dans son étude, le broker estime que le spécialiste français des semi-conducteurs bénéficie de tendances de fond favorables, telles que la 5G, l'amélioration des puissances de calcul ou l'électrification des véhicules.



'La possibilité que le rôle de Soitec au sein de l'industrie devienne de plus en plus crucial signifie que le titre pourrait devenir, in fine, un investissement de coeur au sein du secteur', fait-il valoir.



Credit Suisse ajoute que l'adoption croissante des technologie du groupe pourrait surprendre positivement et matérialiser le potentiel haussier qui se profile jusqu'à son objectif de cours.





