Soitec : le titre chute, Morgan Stanley dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre Soitec recule lourdement ce mercredi à la Bourse de Paris suite à un abaissement de la recommandation de Morgan Stanley, passé de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' sur la valeur. Les analystes de la banque américaine estiment que la valorisation actuelle du spécialiste des semi-conducteurs laisse sous-entendre une croissance de 19% du chiffre d'affaires sur la période 2025-2030, accompagnée d'une marge opérationnelle supérieure à 35%. Pour sa part, Morgan Stanley dit tabler sur une croissance plus modeste de 15% au niveau de l'activité, pour une marge d'exploitation comprise entre 35% et 37%. La firme de Wall Street ajoute que le cours de Bourse intègre déjà l'hypothèse d'un succès commercial pour le programme de carbure de silicium (SiC) alors que les décisions finales ayant trait à son développement à plus grande échelle ne seront pas prises avant la fin 2022. Suite à ces commentaires, le titre cédait plus de 5% à 11h15, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -4.85%