Soitec : le résultat net a plus que triplé à 74,2 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 373,1 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2021-2022. Il s'agit du semestre le plus élevé jamais réalisé par Soitec. Ce chiffre est en hausse de 46,7% par rapport aux 254,4 millions d'euros réalisés au premier semestre 2020-2021. Le résultat opérationnel courant a plus que doublé, passant de 37,2 millions d'euros, soit 14,6% du chiffre d'affaires, au premier semestre 2020-2021, à 75,3 millions d'euros, soit 20,2% du chiffre d'affaires, au premier semestre 2021-2022. L'EBITDA des activités poursuivies (Électronique) s'est élevé à 137,5 millions d'euros, en hausse de 78%. Le résultat net consolidé a plus que triplé pour atteindre 74,2 millions d'euros.

