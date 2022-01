Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: le Conseil a désigné son nouveau Directeur Général information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 19:05









(CercleFinance.com) - Soitec annonce que son Conseil d'administration a choisi Pierre Barnabé pour succéder à Paul Boudre en tant que Directeur Général du Groupe.



Pierre Barnabé rejoindra le Groupe le 1er mai 2022 comme chargé de mission par le Conseil d'administration et travaillera en étroite collaboration avec Paul Boudre jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue en juillet 2022, date à laquelle il prendra ses fonctions de Directeur Général.



Pierre Barnabé vient du groupe Atos où il occupe depuis 2015 la fonction de Senior Executive Vice-President of Big Data and Cybersecurity.





