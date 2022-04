Soitec: le CA annuel dépasse 1 Md$ pour la 1ère fois information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 18:06

(CercleFinance.com) - Soitec publie un chiffre d'affaires de 282 ME au titre du 4e trimestre 2021/22, en hausse de 53% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Par conséquent, le chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2021-2022atteintpour la première fois 1 Md$,à863ME,en croissance de 50% à taux de change constants,soit légèrement au-dessus dela guidance d'environ45%.



'Nous sommes très fiers d'avoir réalisé une telle performance et particulièrement satisfaits de constater que chacun de nos produits a enregistré une croissance significative. Cela démontre la valeur que nous apportons à nos clients sur chacun de nos trois marchés finaux: les communications mobiles, l'automobile et l'industrie, et les appareils intelligents', a commenté Paul Boudre, directeur général de Soitec.



Soitec anticipe pour l'exercice 2022-2023 unchiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants etunemarge d'EBITDA à environ 35,5% contre 34% dans la précédente estimation.



A horizon 2025/2026, Soitecanticipe une croissance significative dans chacun de ses marchés finaux etvise un chiffre d'affaires d'environ 2,3Mds$et une marge d'EBITDA d'environ 40% (contre 2Mds$ et 35% dans la précédente estimation).