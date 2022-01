Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: large gap en dessous des 201,4E information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 15:07









(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du SBF120, Soitec enfonce le support des 200E et ouvre un large gap en dessous des 201,4E. Il se rapproche ainsi des 166,1 (plus bas intraday du 13 octobre) et en cas de poursuite de cette tendance, pourrait rejoindre le gap du 19 mai au-dessus de 151,2E.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -18.15%