Soitec : la CDC en dessous de 20% des votes

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, par l'intermédiaire de CDC Croissance et de Bpifrance Participations, le 27 août, le seuil de 20% des droits de vote de Soitec et détenir 11,83% du capital et 18,44% des droits de vote. L'institution financière publique explique que ce franchissement de seuil est intervenu par la suite de l'augmentation du nombre total de droits de vote du groupe spécialisé dans les matériaux semi-conducteurs.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +4.76%