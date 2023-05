Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: intense volatilité, cette fois en faveur des 'bulls' information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Soitec connait un épisode 'portes de saloon' qui se prolonge depuis une dizaine de séances avec des écarts de -10, -15% (plancher trouvé vers 120,4E) suivis de rebonds de +5 ou +7%, comme celui qui propulse ce 25 mai le titre au-delà du support des 128,5E du 27 avril.



Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 133,2E du 11 mai.

En cas de rechute (la tendance de fond reste baissière moyen terme), Soitec pourrait s'en aller tester les 115E, ex-zénith du 10/10/2019 et ex-plancher des 2 et 12/10/2022





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +8.15%