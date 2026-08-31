Soitec impose des contrats pluriannuels à ses clients alors que la demande de "wafers" pour l'IA s'envole

Le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs Soitec SOIT.PA impose à ses clients des contrats d'approvisionnement pluriannuels prévoyant des dépôts de garantie et des prix fixes, au vu de la forte hausse de la demande pour les "wafers" utilisés dans les équipements optiques destinés à l'intelligence artificielle (IA), a déclaré son directeur général à Reuters.

"Nous utilisons la situation actuelle pour trouver le bon équilibre entre la valeur que nous apportons et le prix que nous pouvons demander", a déclaré Laurent Remont.

Le mois dernier, Soitec a dit aux investisseurs que son chiffre d'affaires dans les substrats photonics-SOI ferait plus que doubler au cours de l'exercice en cours par rapport à un peu plus de 100 millions de dollars actuels, sans préciser s'il s'agissait d'un scénario central ou d'un plafond.

Cela implique plus de 200 millions de dollars (172,15 millions d'euros) de revenus, un niveau que Laurent Remont qualifie désormais de "plancher absolu".

La demande de photonique sur silicium s'est envolée, les hyperscalers utilisant davantage les connexions optiques pour acheminer les données au sein des infrastructures d'IA, où les liaisons en cuivre montrent leurs limites en matière de performances et d'efficacité énergétique.

Soitec fournit les substrats qui servent de base à la quasi-totalité des puces de photonique sur silicium. UBS estime que le groupe détient 95% de ce marché.

Le titre a presque quadruplé depuis le début de l'année, porté par l'accélération de la demande pour les réseaux optiques destinés aux applications d'IA.

DÉPÔTS DE GARANTIE ET CONTRATS

Environ 80% des accords de réservation de capacités conclus avec les clients du secteur de la photonique, soit plus de dix contrats au total, devraient être signés d'ici une à deux semaines, le reste étant attendu dans le mois suivant, a déclaré Laurent Remont.

Les dépôts en numéraire n'ont pas encore été versés et seront effectués progressivement à mesure que les clients augmenteront leur production.

Les contrats fixent un prix et exigent un dépôt de garantie lié aux volumes engagés. Les clients qui respectent les quantités convenues récupèrent leur dépôt, tandis que ceux qui n'atteignent pas leurs engagements le perdent. Les volumes commandés au-delà du niveau prévu donnent lieu à une nouvelle négociation tarifaire.

"C'est une façon de faire en sorte que nos clients aient eux aussi quelque chose à perdre", a déclaré Laurent Remont.

Les clients doivent également partager leurs données de stocks, une exigence destinée à empêcher certaines entreprises de réserver des capacités excessives afin de priver leurs concurrents de wafers, a-t-il ajouté.

Les wafers sont des plaque très fines de matériau semi-conducteur monocristallin utilisée pour fabriquer des composants de microélectronique.

TROIS LEVIERS AVANT UNE NOUVELLE USINE

Soitec ne devrait pas avoir besoin d'une nouvelle usine avant 2029, a déclaré Laurent Remont.

Le groupe dispose déjà de deux leviers pour accroître ses capacités: réaffecter des moyens de production entre ses différentes activités en utilisant des installations partagées sous-exploitées et installer des équipements supplémentaires dans ses salles blanches existantes.

"Avec cela, nous couvrirons facilement les besoins cette année et l'année prochaine", a-t-il précisé.

Les capacités disponibles en salles blanches comprennent notamment une partie d'un site français initialement construit pour la production de carbure de silicium, dont la valeur a été dépréciée de 41 millions d'euros l'an dernier.

Jusqu'à il y a cinq mois, Soitec produisait ses substrats photonics-SOI uniquement en France. Depuis, le groupe a qualifié son site de production à Singapour.

Un troisième levier, un bâtiment non équipé à Singapour, pourrait permettre d'ajouter des capacités supplémentaires dans un délai de six à douze mois si nécessaire.

"Nous pouvons augmenter rapidement nos capacités sans construire une usine entièrement nouvelle, simplement en équipant un bâtiment existant", a déclaré Laurent Remont.

Selon ce dernier, il n'est pas nécessaire "à ce stade" de construire une usine aux États-Unis.

Les clients sont "davantage désespérés à l'idée d'obtenir des wafers que particulièrement exigeants quant au lieu de production", a-t-il ajouté.

(Reportage Nathan Vifflin, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)