Soitec: hausse de 39% du CA consolidé au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Soitec publie un chiffre d'affaires consolidé de 207,6 ME au titre du 3e trimestre 2021-22 (clos le 31 décembre 2021), en hausse de 39,6% par rapport au chiffre d'affaires de 148,7ME réalisé au 3èmetrimestre un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires des 9premiersmois2021-2022s'élève à 581 ME,en hausse de48%à taux de change constantspar rapport aux9 premiers mois de l'exercice2020-2021.



'Avec un nouveau trimestre record nous sommes parfaitement en ligne pour atteindre à la fois nos objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA sur l'ensemble de l'année', commente Paul Boudre, Directeur général de Soitec.



L'objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022estdonc confirméà environ975M$,en croissance d'environ 45 % à taux de change constants.





