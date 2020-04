Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : hausse de 28,3% du CA sur l'exercice Cercle Finance • 22/04/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Soitec annonce un chiffre d'affaires consolidé de 203,8 millions d'euros pour le 4ème trimestre de l'exercice 2019-2020 (clos le 31 mars 2020), en hausse de 45,3% par rapport aux 140,3 millions d'euros réalisés au 4ème trimestre 2018-2019. Le groupe enregistre un taux de croissance à périmètre et taux de change constants de 28,3% sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020 à 597,5 ME par rapport l'exercice 2018-2019. ' Les ventes de plaques de 150/200 mm ont progressé de 20% à taux de change constants par rapport à l'exercice 2018-2019, tandis que les ventes de plaques de 300 mm ont enregistré une hausse de 38% à taux de change constants '.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +7.97%