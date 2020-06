Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : hausse de 22% du résultat net sur l'exercice Cercle Finance • 10/06/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 597,5 millions d'euros sur l'exercice 2019-2020, en hausse de 34,6% par rapport à l'exercice 2018-2019. La marge brute a atteint 195,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2019-2020 contre 165,0 millions d'euros lors de l'exercice 2018-2019. Le résultat opérationnel courant a progressé de 9% à 117,7 millions d'euros, soit 19,7% du chiffre d'affaires contre 24,4% lors de l'exercice 2018-2019. Le résultat opérationnel atteint 119,5 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à 2018-2019. L'EBITDA des activités poursuivies (Électronique) a progressé de 22% à 185,4 millions d'euros. Le résultat net consolidé s'établit ainsi à 109,7 millions d'euros, en hausse de 22% par rapport au résultat net de 90,2 millions d'euros réalisé au cours de l'exercice 2018-2019.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +2.63%