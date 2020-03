Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec grimpe après avoir confirmé ses prévisions, malgré le coronavirus Reuters • 04/03/2020 à 10:48









(Crédits photo : crédit photo soitec - ) PARIS, 4 mars (Reuters) - Le titre Soitec affichait mercredi la plus forte hausse de l'indice SBF 120 après avoir confirmé ses prévisions de résultats 2020 et indiqué que l'épidémie de coronavirus n'avait pas actuellement d'impact sur son activité. A 10h10, le titre du groupe, spécialisé dans la fabrication de plaques de silicium utilisées pour les semiconducteurs, progressait de 3,47% à 77,55 euros, alors que l'indice SBF 120 gagnait 0,64%. Alors que l'épidémie de coronavirus perturbe la chaîne d'approvisionnement de nombreux groupes en Chine, Soitec a indiqué dans un communiqué "n'avoir subi à ce jour aucun impact significatif sur ses activités lié à l'épidémie de coronavirus". Les usines de Bernin en France et de Singapour fonctionnent actuellement normalement et ne font face à aucune rupture de production, souligne le groupe. "Concernant Simgui (partenaire industriel de Soitec basé à Shanghaï), l'épidémie n'a pas eu d'impact majeur sur la production", ajoute-t-il. Il confirme ainsi ses prévisions 2019-2020: une croissance du chiffre d'affaires attendue autour de 30% à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda de sa division électronique attendue autour de 30%. (Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)



Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris +1.14% SOITEC Euronext Paris +5.60%