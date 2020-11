Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : gare à la cassure des 128,8E Cercle Finance • 19/11/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Soitec rechute vers 129E : gare à la cassure des 128,8E (plancher du 10/11) car les objectifs suivant se situent à 121,2E puis 119E (support du 28 septembre et 28 octobre en clôture).

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -0.37%