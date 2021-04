Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : gagne 3%, un broker en soutien Cercle Finance • 22/04/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Soitec gagne plus de 3% à Paris, porté par une analyse favorable d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 220 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs a publié hier soir un chiffre d'affaires 2020-2021 (exercice à fin mars) de 584 ME, légèrement en-dessous des attentes (592/595ME), et sans surprise au niveau de la croissance organique (+1%). Pour l'exercice 2021-2022, Soitec annonce viser un chiffre d'affaires supérieur à 900 M$, impliquant une croissance organique supérieure à 30% - notamment portée par la 5G, rapporte Oddo. 'Dans un flash publié hier matin, notre revue des indicateurs de marché confirme que cet objectif n'est pas en risque, bien au contraire (rebond des ventes de smartphones, forte montée en puissance de la 5G, reprise de cycle dans l'automobile...)', indique l'analyste.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +3.16%