Soitec flanche en Bourse : Conseil d’administration et comité exécutif s'opposent sur le nouveau DG

(AOF) - Soitec creuse ses pertes et affiche désormais une chute de 19,12% à 165,80 euros, portant son repli depuis le début de l'année à 23%. Le fleuron technologique français est secoué par une crise de gouvernance : Conseil d’administration et comité exécutif s'affrontent à propos de la succession du Directeur général, Paul Boudre. Cet affrontement est d'autant plus mal vu par les marchés que Paul Boudre est considéré comme le père du succès actuel du spécialiste des substrats semi-conducteurs.

" Depuis sa nomination en 2015, il a contribué au redressement et à la croissance du Groupe, qui devrait atteindre 975 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022, comme indiqué dans nos dernières publications financières " a d'ailleurs rappelé Eric Meurice, Président du Conseil d'administration à propos de Paul Boudre.

Hier soir, le Conseil d'administration a indiqué avoir choisi Pierre Barnabé pour succéder à Paul Boudre en tant que Directeur général. Dans une lettre, le comité exécutif a jugé " incompréhensible " cette nomination. Selon lui, le plan de succession a été " organisé dans une telle précipitation et dans une opacité totale, sans associer le directeur général au processus de recrutement et sans concertation avec les membres du comité exécutif, sans considération sérieuse des candidats internes, pourtant identifiés et préparés depuis 2018 ".

Pierre Barnabé doit rejoindre le groupe le 1er mai 2022 comme chargé de mission par le Conseil d'administration et prendrait ses fonctions après l'Assemblée générale ordinaire prévue en juillet 2022. Âgé de 51 ans, il travaillait auparavant chez Atos, leader mondial des technologies de l'information, où il occupe depuis 2015 la fonction de Senior Executive Vice-President of Big Data and Cybersecurity. Depuis 2019, il est également en charge des marchés Secteur public et Défense ainsi que Manufacturing Industry.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés/=

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium), reconnue par tous les grands acteurs de l’énergie et de l’électronique et octroyant un quasi-monopole ;

- Chiffre d’affaires de 584 M€, réparti entre les ventes de plaques de 200 mm pour 50 %, les plaques de 300mm pour 4 6% et les licences pour 4 % ;

- Modèle d'affaire fondé sur 2 expertises -Epitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l'internet des objets ;

- Trois actionnaires de référence dans le capital avec chacun des actions -BPI (11,49 %), CEA Investissement et le chinois NSIG Sunrise, Eric Meurice étant président du conseil d'administration de 12 membres et Paul Boudre directeur général ;

- Bilan solide avec 577 M€ de fonds propres,293 M€ de trésorerie face une dette nette de 5,2 M€, et conforté par une forte hausse de l’autofinancement libre.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2026 visant au triplement du chiffre d’affaires et à une marge opérationnelle de 35 % ;

- Stratégie d'innovation avec 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises -épitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l’IoT ;

- R&D à 12 % du chiffre d’affaires (39 ème déposant de brevets en France et 2 nd des ETI avec 3 500 brevets),

- partenariats de co-développement avec CEA, Leti ou les clients et fournisseurs ;

- Stratégie environnementale inscrite dans la stratégie 2026 :

- offre de produits efficaces énergétiquement ;

- Répartition équilibrée des sites de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) limitant les risques logistiques ;

- Capacité à profiter du doublement du marché des SOI d’ici 2022, par croissance interne et par partenariats (Qualcomm et GlobalFoundries) et positions fortes dans les substrats de plaques de silicium indispensables au déploiement des 4 et 5G cellulaires, encore renforcées par le rachat de EpiGAN ;

- Visibilité accrue par l’association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs.

=/ Défis /=

- Profil « early cyclique » car en amont de la chaîne de production ;

- Réponse de l'Union à la demande par les industriels du numérique d'aides publiques à l'investissement, pour réduire la dépendance à la Chine ;

- Attente des lancements dans la diversification piézoélectrique, nitrure de gallium et carbure de silicium et retombées du projet MobiSIC avec Valeo et le CEA-Leti ;

- Impact de la pandémie : stabilité des ventes au 1 er trimestre de l’exercice clos le 31 mars ;

- Objectif, rehaussé, 2021-2022 : hausse de 45 % du chiffre d’affaires autour de 975 M€ et marge opérationnelle de 34 % pour l'activité électronique

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.