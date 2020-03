Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : feu vert des porteurs d'OCEANE 2023 Cercle Finance • 20/03/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Soitec annonce que l'assemblée générale des porteurs d'OCEANE à échéance le 28 juin 2023, pour un montant de 150 millions d'euros, a approuvé un apport partiel d'actif au profit de sa filiale détenue à 100%, Soitec Newco 1, renommée Soitec Lab à l'issue de l'opération.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -1.04%