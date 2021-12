Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : fausse sortie au-delà des 240E ? information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Soitec a t'il matérialisé une fausse sortie au-delà des 240E ? Le titre semblait pourtant sur le point de s'extraire par le haut du corridor délimité par 224E (en support), celui lui aurait ouvert le chemin des 256E. La précédente grande oscillation entre 176 et 212E induisait déjà ce même objectif de 156E.

