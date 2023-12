Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : épisode plus baissier en vue sous 160E information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 12:36









(CercleFinance.com) - C'est un petit support qui vient de céder, celui des 160E : le pullback amorcé en douceur sous 170E le 20/11 pourrait maintenant s'accélérer en direction des 150,1E (support du 26/09) puis du 'gap' des 142,5E du 1er novembre.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -3.40%