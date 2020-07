Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : EpiGaN prend le nom de Soitec Belgium Cercle Finance • 02/07/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Soitec annonce qu'EpiGaN, sa business unit spécialisée dans les technologies à base de nitrure de gallium, a changé de nom le 1er juin dernier pour prendre celui de Soitec Belgium NV et a adopté l'identité visuelle du groupe. Il souligne que cette business unit, résultant d'une acquisition réalisée il y a un an, vient consolider son portefeuille en matière de substrats innovants pour les marchés de la radio-fréquence et de la puissance.

