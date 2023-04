Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: entouré malgré l'avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Soitec grimpe de 6% et signe ainsi l'une des meilleures performances du SBF120, malgré un avertissement sur résultats lancé en fin de semaine dernière, une annonce toutefois assez attendue et plutôt bien accueillie par les analystes en charge du dossier.



Le fournisseur de matériaux semiconducteurs a indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires stable en organique pour son exercice 2023-24, puis d'environ 2,1 milliards de dollars pour 2025-26, contre un objectif de 2,3 milliards communiqué en juin 2022.



Cette annonce amène Oddo BHF à réduire ses estimations de BPA de 17% pour 2023-24 et de 3% pour 2024-25, ainsi que son objectif de cours de 175 à 170 euros, mais il réaffirme néanmoins son opinion 'surperformance' sur le titre.



'La problématique de résorption des stocks ne remet pas en cause l'histoire fondamentale de forte pénétration des technologies dans l'industrie des semiconducteurs', juge l'analyste, qui se dit aussi rassuré par la dynamique promise sur les exercices 2025 et 2026.



De même, s'il abaisse son objectif de cours de 190 à 180 euros après cet avertissement sur résultat, Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Soitec, affirmant continuer à le voir comme 'un cas de croissance de long terme'.





